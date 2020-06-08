Trafiği tıkadı, sürücüler tepki gösterdi!

FATİH AKBAŞ

Gazi Caddesi’nde bir sürücünün otomobilini yolun ortasına park etmesi sonucu trafik kısa süreliğine aksadı.

Belediye binası önünde dün öğle saatlerinde bir sürücünün aracını düzensiz park etmesi nedeniyle halk otobüsü yoldan geçemedi. Sürücünün aracında olmaması nedeniyle trafik uzun süre aksadı. Bazı sürücüler araçlarından çıkarak tepkilerini dile getirdiler. Araç sürücünün yaklaşık 10 dakika sonra gelmesi ile trafik yeniden normale döndü. Sürücüler Gazi ve İnönü Caddeleri’nde özellikle ikili parkların trafiği olumsuz yönde etkilediğini belirterek bu soruna çözüm bulunmasını istediler.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 18:32