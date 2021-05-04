Trafik için söylediler

RECEP MEBET

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli, Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ adlı türküsünü seslendirdi.

Trafik Haftası nedeniyle hazırlanan klip için kamera karşısına geçen polis memurları, ‘Trafikte Sevgi, Saygı ve Hoşgörü İçin Söyle’ adlı projeyi hayata geçirdiler.

Türkiye’de tamamı trafik polislerinden oluşan ilk video klip olan çalışmada Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir’in yanı sıra idari personel, ekipler amirliği ile sahada görev yapan diğer trafikçiler rol aldı.

Çorum’un tarihi ve turistik mekanlarında çekilen klip, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü’nün internet sitelerinde görücüye çıktı.

Trafik polislerinin yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerden görüntülerin de yer aldığı klip, izleyenlerin beğenisine kazandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 17:47