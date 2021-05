‘Trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarında yüzde 20 azalış var’

M.BURAK YALÇIN

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı öncesi Ankara karayolundaki kontrol noktasındaki denetimleri yerinde inceledi.

Kontrol noktasında durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Vali Mustafa Çiftçi, hem sürücülerin bayramlarını kutladı hem de trafik kurallarına uymaları için çağrıda bulundu.

Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Vali Çiftçi, Çorum’da 2021 yılının ilk dört ayında trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarında yüzde 20 azalış olduğunu belirterek, “Ülkemizde 2011-2020 yılları arasında eylem planı hazırlandı. Burada amaç bu yıllar içinde trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarını yüzde 50 oranında azaltmak hedeflendi. 2020 yılının sonuna geldiğinde ülkemiz bu hedefi tutturan 2 ülkeden birisi oldu. Çorum’da trafik kazalarında yüzde 50 can kayıplarını azaltan 10 il arasında yer aldı. 2021 yılının ilk dört ayında ise trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarında yüzde 20 azalış görüyoruz. Buda sevindirici bir gelişme” dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021, 17:48