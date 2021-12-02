Trafik kurallarını eğlenerek öğreniyorlar

FATİH BATTAR

Türkiye genelinde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalıklarını geliştirmek amacıyla yola çıkan Mobil Trafik Eğitim Tırı Çorum’a geldi.

Mimar Sinan İlk ve Ortaokul öğrencilerine Mobil Trafik Eğitim Tırı içinde eğitim, okl bahçesinde ise uygulamalı eğitim verildi.

Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda da trafik polisleri eşliğinde akülü araç kullandı.

Uygulamaya katılan Vali Yardımcısı Tamer Orhan çocuklarda trafik bilinci ve sevgisi gelişmesi açısından uygulamanın çok iyi ve verimli olduğunu söyledi.

Mobil Trafik Eğitim Tır’nın Çorum’da 2 gün boyunca kalacağını belirten Orhan, daha fazla çocuğa ulaşarak çocuklara temelde trafik bilincini oluşturmak istediklerini ifade etti.

Programa sonunda eğitime katılan çocuklara kitap ve çikolata ikram edildi.