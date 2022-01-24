Trafik polislerinden yürekleri ısıtan hareket

EROL TAŞKAN

Son 20 yılın en soğuk ve karlı günlerini yaşayan Çorum’da, trafik polislerinin gönülleri ısıtan görüntüleri büyük takdir topladı.

Dondurucu soğukta aracından inen Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, birlikte görev yaptığı trafik polisi ile birlikte 7 kilometrelik yolu yürüyerek, engelli İsmet Yılmaz’a evine kadar refakat etti.

Kaldırımlarda biriken kar ve buzlanma nedeniyle kaldırıma çıkamadığı için yoldan gitmek zorunda kaldığı için kaza riski yaşayan engelliyi görünce aracından inen görevliler, engelli vatandaşın güvenliğini sağlamak için evine kadar ona eşlik etti.

Yol boyu engelli vatandaş İsmet Yılmaz’la sohbet ederken, bir yandan da araçları uyaran Trafik Şube Müdürü’nün vicdanlı davranışını gören vatandaşlarla takdir dolu gözlerle onları izledi.

‘BÖYLE YÖNETİCİLER OLDUKÇA SIRTIMIZ YERE GELMEZ’

Kendisine uzatılan insanlık eline dua ve teşekkürle karşılık veren engelli İsmet Yılmaz, “Allah-u Teala’nın nimet olarak vermiş olduğu bu kar, her tarafa ve kaldırımlara çok güzel yağdı. Kaldırımlardan da bu akülü araca yürümediği için normal vasıtaların gittiği yoldan gidiyordum. İki araba yanyana geldiği zaman bazen sıkıntı oluyor. Bu trafik polisi arkadaşlar beni gördüler, arabayı durdurup bana eşlik ediyorlar. Evime kadar geldiklerinden dolayı ve 5-6 kilometre yürüdüklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, böyle kişiler, böyle yöneticiler olduktan sonra bizim sırtımız yere gelmez.” dedi.

‘KİMSENİN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ’

Bu soğuk havada herkesin içini ısıtacak görüntülere imza atan Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir de şunları söyledi, “Tüm vatandaşlarımızın kar kış kıyamet olsa dahi yolda kaldığı zaman trafik olarak zincirini takıyoruz, yolunu açıyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Biraz önce de vatandaşımız yoldan gidiyordu. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için kendisine bir zarar gelmemesi için ekip arabamızı durdurduk, aracımızdan indik kendisine peşinden eşlik ettik. Evine kadar götüreceğiz. Bizim için duası yeterlidir. Duasını aldık. Bu konuda da kendisine çok teşekkür ediyoruz. Her konuda da yardımcı olacağımızı kendisine ilettik.”