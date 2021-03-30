Trafik Şube Müdürü’nü isyan ettiren görüntü

FATİH BATTAR

Saat Kulesi’nde düzenlenen ‘Yaya Geçitleri Kırmızı Çizgimizdir’ etkinliğinde istenmeyen görüntüler yaşandı.

Program sonunda bedava şapka dağıtımında izdiham yaşandı. Etkinliğe katılan vatandaşlar virüse aldırmadan şapka alabilmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı. Hoş olmayan görüntüleri gören Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir araya girerek vatandaşları uyardı.

Çorum’da vaka sayılarında artış yaşandığını ve kırmızı iller kategorisinde yer aldığını belirten Demir; “Biz sizin için burdayız ama bu görüntüler hiç olmadı. Lütfen sosyal mesafemize dikkat edelim. Çorum kırmızı iller arasına girdi. Ne olur tedbirlere uyarak yeniden maviye dönüştürelim. Allah rızası için sosyal mesafenize dikkat edin. Sizin canınız bizim için kıymetli. Nasıl trafikte yaya çok önemliyse sağlıkta da maske ve sosyal mesafe çok önemli. Benim abim, babam yaşınızdasınız. Biriniz hasta olsa ben mahvolurum” diyerek vatandaşları uyardı ve şapka dağıtımını durdurdu.





Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 14:03