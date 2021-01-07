RECEP MEBET

Çorum şehir merkezi başta olmak üzere Çevre Yolu ve diğer güzergâhlarda gerçekleştirilen trafik uygulamaları meyvelerini veriyor.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı özel ekiplerin yaptığı şok uygulamalar sayesinde, vatandaşların şikayetlerine konu olan pek çok problemin çözüme kavuştuğu öğrenildi.

Konuyla ilgili izlenimlerini aktaran bazı Mahalle Muhtarları, şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen yoğun denetimler neticesinde, abartı egzos ve benzeri etkenlerden kaynaklanan gürültü kirliliğinin önceki yıllara göre büyük oranda azaldığını söylediler.

Trafik kaynaklı vatandaş şikayetlerinde önemli bir azalma gözlemlediklerini anlatan muhtarlar, güvenli ulaşım ve toplumsal huzurun muhafazası açısından yapılan çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini ifade ettiler.

Radar ve drone uygulamaları ile birlikte gerçekleştirilen anlık denetimlerin trafikteki kural ihlallerini de azalttığına işaret eden muhtarlar, Çorum trafiğini olumlu etkileyecek her adımın destekçisi olduklarını vurguladılar.

Vali Mustafa Çiftçi’nin de zaman zaman bizzat katıldığı denetimlerin trafikteki sorunların çözümü için ümit verici olduğunu dile getiren muhtarlar, “Şehrimizde yaşanan ölümlü trafik kazası sayısında dikkat çeken bir düşüş olduğunu biliyoruz. Halkın şikayet ve talepleri doğrultusunda çözümler üretilmesini ayrıca takdire değer buluyoruz. Yerel yönetimlerle işbirliği içinde yapılan düzenlemelerin de bu hususta faydalı olduğuna inanıyor, emeği geçenlere Çorum halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştular.