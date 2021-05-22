Trafikçiler kan verdi

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Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Türk Kızılayı’nın Çorum’da başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Gazi Caddesi’ndeki Hitit Kan Alma Birimi’ni ziyaret eden trafik polisleri, ‘Kan ver, can ver’ sloganıyla düzenlenen kampanya için seferber oldular.

Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir’in de katıldığı etkinlikte çok sayıda polis memuru kan bağışında bulundu.

Görevli doktorlar ve sağlık personelinin hazır bulunduğu etkinlikte, kan bağışının insan yaşamı açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Etkinlikte konuşan Bünyamin Demir, “Bağışlanan her kanın, kurtarılan 3 can olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Türk Kızılayı’nın başlattığı kampanyaya destek vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi. Demir, kan bağışında bulunan personelini tebrik ederek duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kan dostlarına çağrıda bulunan yetkililer ise, “Toplumsal dayanışmamızın her zamankinden önemli olduğu şu günlerde, ihtiyaç sahipleri için gereken kan stoklarındaki düşüşü önlemek için tüm bağışçılarımızı Çorum Belediyesi Hizmet Binası karşısında faaliyet gösteren Hitit Kan Alma Birimi’ne bekliyoruz” diye konuştular.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021, 00:33