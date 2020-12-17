Trafikte anlık çözümler

RECEP MEBET

Çorum trafiğinin can damarı konumundaki Gazi ve İnönü Caddesi’ndeki yoğunluk, zaman zaman sürücüleri çileden çıkaran bir hale dönüşüyor.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, söz konusu durumlarda yaptıkları müdahalelerle trafik akışını rahatlatmaya çalışıyor.

Her iki caddeye çıkan bağlantı noktalarında zaman zaman uygulama yapan ekipler, böylece ana arterlerdeki trafik akışının kesintiye uğramadan sürmesini hedefliyor.

Trafik yoğunluğuna bağlı olarak İnönü Caddesi eski Emniyet Müdürlüğü civarında da benzer uygulamalar yapan ekipler, Hıdırlık Caddesi’nden Sobacılar Arastası’na geçişi askıya alıyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020, 18:47