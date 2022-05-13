Trafikte farkındalık oluşturan gösteri

FATİH BATTAR

Çorum’da pandomim sanatçıları, özel kıyafetleri ve ellerindeki pankartlarla düzenledikleri mizansenle sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Tiyatro Dördüncü Duvar Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan ve ekibi Tuzcular Kavşağı’nda pandonim ile trafik kurallarına dikkat çekti.

Kırmızı ışıkta duran araçların arasında dolaşan sanatçılar, 'telefonu bırak’, ‘yayaya yol ver’, ‘yayalar kırmızı çizgimiz’, ‘hayatıma kastım yok, kaskım var’, ‘bazıları hızı seçer sen yaşamayı seç’ yazılı dövizlerle trafik kurallarını ilginç bir yöntemle hatırlattı. Bir anda karşılarında pandomim sanatçılarını gören bazı sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı sürücüler de eğlenceli bir yöntemle hazırlanan bilinçlendirme çalışmasından dolayı sanatçıları tebrik etti. Uygulamayı sempatik bulan sürücüler ise, sanatçıları ilgiyle izleyip bilgilendirmeden dolayı teşekkür etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Tiyatro Dördüncü Duvar ekibinin birlikte düzenlediğini etkinlik farkındalık oluşturdu.

Etkinlik ile ilgili bilgi beren Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, trafik kenti olan Çorum’da özellikle yaya güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için tiyatro sanatçıları ile birlikte farkındalık etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini vurgulayan Bünyamin Demir, “Kentte beş önemli kavşağımız var. Bu kavşaklardan bir tanesi de Tuzcular kavşağıydı. Sürücüler, yolcular ve yayaların can güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için planlamalar yaptık” dedi.



