Traktör evin bahçesine uçtu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde freni boşalan traktör 6 metre yükseklikten aşağı düştü.

Traktör evin bahçesine uçtu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde freni boşalan traktör 6 metre yükseklikten aşağı düştü. Traktör sürücüsü son anda traktörden atlayarak canını kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay Örnekevler Mahallesinde meydana geldi. Yokuş aşağıya inen sürücüsü öğrenilemeyen 19 LL 994 plakalı traktör, 6 metre yükseklikten Fatih Beker’e ait müstakil evin bahçesinde bulunan Çardak’ın üzerine düştü. Kaza sonrası çardak yıkılırken, traktör sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yönetici atamalarına Kamu Sen’den takdir
Yönetici atamalarına Kamu Sen’den takdir
  1. GÜNCEL