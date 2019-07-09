Traş ücretlerine zam

Çorum Berberler ve Kuaförler Odası, saç ve sakal traşlarına zam yaptı.

2 yıldır zam yapılmadığını öne süren Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse, bir internet tv sitesine yaptığı açıklamada, berber ve kuaförler olarak elektrik, su, doğalgaz ve dükkan kiraları başta olmak üzere giderlerde meydana gelen artışlar nedeniyle fiyat tarifesinde artışa gittiklerini söyledi.

Yeni tarife ile birlikte sade saç traşı 30 TL olurken, saç, sakal ve yıkama ücreti ise 40 TL oldu. Berberler ve Kuaförler Odası tarafından belirlenen fiyat tarifesine göre saç kesimi ve yıkama 30 TL, sakal tıraşı 15 TL, sakal tıraşı, ağda ve maske 25 TL, şekilli çocuk tıraşı 25 TL, çocuk okul tıraşı ise 20 TL olarak belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 15:48