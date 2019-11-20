'TRT'nin yaptığını Çorumlu yapmaz' diyen Akif Beki'ye Çorumlulardan tepki
Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, kaleme aldığı yazısında Çorumluları küçümseyen sözlere yer vermesinin ardından, Çorumlulardan Akif Beki'ye tepki yağdı.
Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, kaleme aldığı yazısında Çorumluları küçümseyen sözlere yer vermesinin ardından, Çorumlulardan Akif Beki'ye tepki yağdı. 'Biz sana ne yaptık?' diye soran Çorum halkı, 'Kendisine medeniyet öğretmek boynumuzun borcudur.' dedi.Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2019, 22:35
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