TRT’de Çorum’u temsil edecek

Çorum İmam Hatip Lisesi öğrencisi Lütfullah Avcı, TRT 1’de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasına katılacak.

Bu akşam saat 20:15'de yayınlanacak programda Lütfullah Avcı, Çorumluların dua ve desteğini esirgememesini istedi.

Ramazan ayı boyunca her gün yayınlanan yarışmada Çorum İmam Hatip Lisesi öğrencisi Lütfullah Avcı’nın olduğu 5 yarışmacı bu akşam Kur'an-ı Kerim okuyacak ve ardından jüri üyeleri ve stüdyodaki seyirciler tarafından puanlamaya tabi tutulacak.

"Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda Programın Sunuculuğunu Diyanet Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Cihat Kılıç üstlenirken, Jüride Dr. Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu ve Osman Eğin hocalar jüri üyeleri olarak görev yapacak.

"Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" bu akşamdan itibaren Ramazan ayı boyunca TRT 1 kanalından yurt içinde ve yurt dışındaki yüz milyonlarca izleyicisiyle buluşarak; Kur’an-ı Kerim ziyafeti sunarken aynı zamanda yayınlanacak mealiyle de kalplere ve gönüllere taht kuracak.