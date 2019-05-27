TSO: Halkbank’ın iftarı amacına ulaştı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada Halkbank A.Ş. tarafından iş dünyası ve yerel dinamikleri bir araya getiren iftar yemeği organizasyonun amacına ulaştığı belirtildi.

Tüm Türkiye’de sadece Çorum’da yapılan ve geleneksel hale gelen iftar yemeği ile Çorum’un yerel dinamikleri ve iş dünyasının bir araya gelmesinin hedeflendiğinin belirtildiği açıklamada, “Bu doğrultuda yapılan organizasyon ile ciddi bir katılım sağlanmış ve amacına ulaşmıştır.

Hemşehrimiz Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın yaptıkları, Çorum’a bakışının ve samimiyetinin bir göstergesidir. Birlik, beraberlik ve kaynaşma yemeği olan iftar yemeklerinin ayrıştırıcı, ayırt edici ve dışlayıcı olması ne Genel Müdürün ne TSO’nun ne de Bölge Koordinatörünün yaklaşımı olamaz. İftar akşamında basınla yaşananlar, kurumsallık adına büyükşehir uygulamalarının bizim gibi Anadolu şehirlerinin samimiyeti ve dürüstlüğü ile bağdaşmayacağı bir kez daha görülmüştür. Gerek Halk Bankası Genel Müdürümüz Osman Arslan, gerek iş dünyası, gerekse Halk Bankası Bölge Koordinatörlüğü Çorum İlimizin güzide basını ile her platformda beraber olmaktan onur ve keyif almıştır. Bunun dışında, başka hesaplar yapmak, birlik ve beraberliğe ve iyi niyete aykırıdır. Kamu oyunun bilgisine sunulur” denildi.

İftar programına bankanın Çorum yetkilileri tarafından davet edilen basın mensupları organizasyonu yapan genel merkez yetkilileri tarafından iftar programına alınmamışlardı.

Ardından ise banka yetkilileri yaşanan aksaklıktan dolayı programa alınmayan basın mensuplarından özür dilemişlerdi. (Haber Merkezi)