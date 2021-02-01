TSO yıldönümümüzü kutladı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, gazetemizin 31. kuruluş yıldönümünü kutladılar.

Karadaş ve Başaranhıncal yayımladıkları mesajlarında; “31 yıl önce yayın hayatına başlayarak ilimizdeki ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerin nabzını tutan Çorum Hakimiyet Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutlarız. Ayrıca gazetenizin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik eder, bundan sonraki yayın hayatınızda başarılar dileriz.” ifadelerine yer verdiler.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 10:34