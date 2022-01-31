TSO’dan 32. yaş kutlaması

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, gazetemizin 32. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Karadaş ve Başaranhıncal, yayınladıkları mesajda " Halkımızın doğru ve zamanında haber almasının vazgeçilmez öğelerinden biri olan basın kuruluşlarının; ilkeli, dürüst, tarafsız haber anlayışı ile toplumun daima takdirini ve saygısını kazandıklarını ifade ederek, kuruluşundan bugüne kadar öz verili çalışmaları ile gazeteciliğe gönül vermiş Çorum Hakimiyet Gazetesi'nin 32. kuruluş yıldönümünü kutlar, çalışanları ile birlikte yayın hayatlarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verdiler. (Haber Merkezi)