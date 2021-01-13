TSO’dan kutlama ziyareti

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, gazetemizi ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü kutladı.

TSO Başkan Yardımcıları Mustafa Özbayram ve Turgut İlgü’nün de katıldığı ziyarette, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la görüşerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü tebrik eden TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, “10 Ocak Gazeteciler Gününüzü kutluyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Başkan Yardımcıları Mustafa Özbayram ve Turgut İlgü’ye teşekkür etti.