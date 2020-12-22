TSO’dan yeni anlaşma

FATİH BATTAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) ile Ziraat Bankası’nın, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere başlattığı “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman Projesi” için Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ile Ziraat Bankası Bölge Müdürü Bekir Eker protokol imzaladı.

Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman Projesi ile tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi ve tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirilmesi amaçlanıyor.

Projenin tedarikçiler için faydası; “Tahsilat riskinin sıfıra indirilmesi ve esnek vade ve taksit imkânları ile daha fazla satış yapabilme imkânı.

Alıcılar için faydası ise; “Finansmana kolay erişim: Ödemeleri taksit ve vadeler ile yapma imkânı. Kredi/çek kullanmadan kendi tedarikçisi ile banka üzerinden ticaret yapması ve artan kredi limitleri.”

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 17:47