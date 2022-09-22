TSO’nun seçim tarihi iptal edildi

Sungurlu İlçe Seçim Kurulu, Ticaret ve Sanayi Odası seçim tarihinin iptaline ve listelerin tekrar askıya çıkarılmasına karar verdi.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Alperen Akel, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası meslek komitesi seçimlerinin şeffaf olmadığını belirterek istifa etmişti.

Yaşanan istifa sonrası, Ticaret Odası seçimlerinde askıya çıkarılması gereken listelerin askıya çıkarılmadığını tespit eden bazı üyeler İlçe Seçim Kurulu’na, seçim takviminin durdurulmasını talep ederken, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundular.

İlçe Seçim Kurulu, 2022-35 sayılı karar gereği, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçiminde kullanılacak seçme ve seçilme hakkına sahip olan üyeler listesinin Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından usulüne uygun şekilde askıya çıkarılmadığını tespit edip bu durumun seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük ve Kanuna aykırı uygulama olması nedeniyle seçim tarihinin iptaline karar verdi.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Alaattin Akel, İlçe Seçim Kuruluna yapılan başvurunun kabul edildiğini söyleyerek, İlçe Seçim Kurulu tarafından Ticaret ve Sanayi Odası meslek komitesi seçim tarihinin iptaline ve listelerin yeniden askıya çıkarılmasına karar verildiğini belirtti.

Daha önce 15 Ekim’de yapılması açıklanan TSO seçimleri, 15 gün daha uzayarak 30 Ekim tarihinde yapılacak. (Haber Merkezi)