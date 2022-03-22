TÜBİTAK yarışmasında 2 proje Türkiye finaline katılacak

TÜBİTAK tarafından bu yıl 53'üncüsü düzenlenen ve ülkemizde 12 bölgede gerçekleştirilen yarışmanın Samsun Bölge Finali yapıldı.

12 alandan projelerin yer aldığı yarışmada bu yıl Türkiye finaline gönderilmek üzere 18 proje seçildi. Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Kastamonu, Sinop’tan okulların katıldığı yarışmada Çorum’dan 2 proje Türkiye Finaline katılacak 18 proje arasına girdi.

7 proje ile bölge sergisine katılan Çorum, 2 birincilik (finalistlik), 1 üçüncülük alarak toplamda 3 ödül aldı. Ödül alan projeler ise şunlar:

“Biyoloji alanında "On Farklı Uçucu Yağın Repellent ve Kontakt Etkilerinin İncelenmesi" projesi ile Çorum Bilim ve Sanat Merkezinden Biyoloji Öğretmeni Mehmet Fidan danışmanlığında Cihad Can Özbaydemir ve Alara Duha Köklükaya birincilik, Biyoloji alanında "Mastit Meme İltihabının Erken Tespiti" projesi ile Çorum Bilim ve Sanat Merkezinden Biyoloji Öğretmeni Mehmet Fidan danışmanlığında Ahmet Kağan Üstünay birincilik, Fizik alanında "Beton Üretiminde Alternatif Yöntemler" projesi ile Çorum Bilim ve Sanat Merkezinden Biyoloji Öğretmeni Mehmet Fidan danışmanlığında Kerem Yalçın üçüncülük elde ettiler.” (Haber Merkezi)