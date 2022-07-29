TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi oldu

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nın final aşaması sonuçları açıklandı. Yarışmaya Çorum’dan katılan proje birinci oldu.

Yarışmanın final aşaması sergisi ve proje değerlendirmeleri, TEKNOFEST 2022 etkinlikleri kapsamında 22-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında Giresun’da Çotanak Spor Kompleksinde yapıldı.

Yarışmanın final sergisine 6 ana alanda 90 projeyle 189 öğrenci katıldı. Toplam 1702 projenin başvurduğu yarışmada Çorum’u Cihad Can Özbaydemir, "İklim Kutusunun Öğrencilerin Farkındalıkları Üzerine Etkisi" projesiyle temsil etti.

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Biyoloji Öğretmeni Mehmet Fidan danışmanlığında yürütülen proje, jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye birinciliğine layık görüldü.

30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasından Samsun Çarşamba Havalimanında yapılacak olan TEKNOFEST 2022’de sergilenecek olan proje ödülünü de burada alacak. (Haber Merkezi)