TÜFAD'ın kurucu başkanı vefat etti

Çorum Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Kurucu Başkanı Mehmet Tevfik Hacıismailoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merhum Nurettin Hacıismailoğlu'nun oğlu, Vahap ve Hakkı Hacıismalioğlu'nun abileri, Alaaddin Hacıismailoğlu'nun babası Mehmet Tekvik Hacıismailoğlu vefat etti.
Cenazesi bugün saat 11.00'da Çorum Özel Hastanesi'nden alınarak Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020, 11:24