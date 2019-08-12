Tüfekçi’ye sürpriz doğum günü kutlaması

FATİH BATTAR

Cumhuriyet Halk Partisi geleneksel bayramlaşma töreninde partililer CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi’ye sürpriz doğumgünü hazırladı.

Bayramlşam töreni sonrası 34 yaşına giren Tüfekçi için pasta kesildi. Sürpriz doğumgünü karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Tüfekçi, bugün iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Hem Kurban Bayramı hem de bugün benim doğumgünüm. Bu anlamda günde bana bu sürprizi hazırlayan herkese teşekkür eder, herkesin Kurban Bayramı’nı kutlarım.” dedi

Tüfekiç, konuşmasının ardından doğum pastası üfleyerek, herkese ikram etti.