Çorum’da bir kişi tüfekle canına kıydı.

Olay akşam saatlerinde Akkent 4. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tekstil işçisi olduğu öğrenilen Sinan B.(35) henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu binanın önündeki boş alanda av tüfeği ile kendini vurarak intihar etti.

Silah sesini duyan yakınları hemen dışarı koştu. Sinan B.’yi yerde kanlar içinde gören ailesi fenalık geçirdi.

Olayın ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından Sinan B.’nin cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.