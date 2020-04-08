Tuğla ve kiremit fabrikaları 25 Nisan’a kadar faaliyetlerine ara verdi

S.S. Toprak Sanayicileri K.S. Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Önder Kartal, toprak sanayicileri olarak hayatın normal akışına dönmesi için üzerlerine düşen fedakarlığı yaptıklarını belirterek, Çorum’da tuğla, kiremit vb. üretim yapan toprak sanayicilerinin faaliyetlerinin 25 Nisan tarihine kadar ara verilmesine karar verdiklerini açıkladı.

Türkiye’de yaşanan bu salgın sürecinin dinamik bir süreç olduğu, henüz kontrol altına alınamadığı ve virüsten etkilenen vaka sayısındaki artışın halen devam ettiği bu günlerde İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi’nin aldığı karar ile bu sürecin daha planlı bir şekilde yönetilmesi hedeflendiğini aktaran Kartal, “Çorum’da toprak sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar için normal şartlarda başlaması planlanan üretim tarihinin alınan bu karar ile bir süre ertelenmesi, içinde bulunduğumuz olağanüstü durum için söz konusudur. Bu konudaki temennimiz dünya ve ülkemizde bir an önce hayatın normal akışına dönmesidir. Bu kapsamda toprak sanayi sektörü üreticileri olarak üzerimize düşen fedakarlığı yapmaktayız. Uygun şartlar oluştuğunda, üretim faaliyetlerimize tekrar başlayarak, geçmiş yıllarda olduğu gibi ilimiz ve ülke ekonomisinin kalkınması için gereken tüm faaliyetleri yürütmeye devam edeceğiz.” dedi

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgını Türkiye’de de vaka sayısında artış göstererek çoğalma etkisini sürdürdüğünü ifade eden Kartal; “Bu salgın Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilmektedir. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Coronavirüs (Kovid-19) virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artış gösterebilmekte, toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olabilmektedir. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de korona virüse karşı kamuda ve sosyal yaşamda hayata geçecek bir dizi önlemler alınmıştır. Ayrıca iller bazında bölgeye özel tedbirler alınması için İl Umumi Hıfzısıhha meclisleri toplanarak ilave kararlar almışlardır. İlimiz İl umumi hıfzıs sıhha meclisi de, ilimizde salgının yayılımını önlemek ve daha az vatandaşımızın etkilenmesini sağlamak için bir takım ilave kararlar alarak uygulamaya geçirmiştir. İl umumi hıfzıs sıhha meclisinin 23.03.2020 tarih ve 2020/08 sayılı kararı gereği ilimizde tuğla, kiremit vb. üretim yapan toprak sanayicilerinin faaliyetlerinin 25 Nisan 2020 tarihine kadar ara verilmesine karar verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 18:08