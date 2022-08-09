TÜGVA'dan 2500 kişiyle kapanış programı

FATİH BATTAR

Türkiye Gençlik Vakfı Çorum İl Temsilciliğinin 20 Haziran'da başlayan yaz okulu 8 Ağustos Pazartesi günü Atatürk Spor Salonun'da 2500 kişiyi aşkın katılımla güzel bir kapanış programıyla sona erdi.

Programa AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Beşinci, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, öğrenciler ve velileri katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı bir konuşma yaptı.

Bu sene 5 okulda yaz okulunu tamamladıklarını belirten Kayabaşı; “İsimleriyle Müstesna olan Mehmet Akif Ersoy ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek ortaokulu, Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu ve 19 Mayıs İlkokulunda gençlerimizi ağırladık.Gücünü geçmişten alan, geleceğe emin adımlarla ilerleyen, bu toprakların hamuru ile yoğrulmuş, milli ve manevi değelerimize sıkı sıkıya bağlı bir gençlik hayal ediyoruz. Yaz Okulumuza katılan tüm gençlerimiz Mimar Sinan gibi, Mehmet Akif Ersoy gibi, Necip Fazıl Kısakürek gibi, Necmettin Erbakan hocamız gibi çağa etki edecek işler yapacaklarından hiç şüphemiz yoktur. Yaptığımız çalışmaların ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Belki onlarca sene sonrasının yatırımını yapıyoruz. Bu kardeşlerimiz üzerinden on sene sonra, yirmi sene sonrası Türkiyesini şekillendirecek gençlere dokunmaya gayret gösteriyoruz. Geçmişimizden ve imanımızdan aldığımız güçle, bizi biz yapan değerlere bağlı, geleceği inşa etme iddiası olan, gönüllülük, fedakarlık, kardeşlik temelinde büyük hedeflere yürümeyi amaçlayan gençleriz. Nasıl ki Abdullah Tayyip Olçok, Eren Bülbül, Yasin Börü ve ismini burada zikredemeyeceğim bir çok genç kardeşimiz, davası için, vatanı, bayrağı için şehadet şerbetini içti bizlerde ülkemiz için durmadan çalışacak ve her türlü fedakarlığı yapacağız. Ye’se kapılmayacağız. Genç kardeşlerimiz için çalışmayı kendimize şeref payesi sayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda var gücümüzle mücadele edecek hiç durmadan koşacağız. Hakkın ve adaletin timsali bir gençlik yetiştirme azminde olacağız.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında; “Türkiye’de geleceğin mimarında, geleceğin inşaasında Cumhurbaşkanımızın yanında 2053, 2071 hedeflerine bu gençlerle yüreyeceği için TÜGVA bizim için çok kıymetli.” dedi

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu; “Bu salondaki coşku 2023’ün, 2053’ün ayak sesleridir. Sizlere güveniyoruz. İçinizden Cumhurbaşkanları, bakanlar ve milletvekilleri çıkacaktır.” diye konuştu

Türkiye’deki gençlerin her türlü hak ve özgürlüğe sahip olduğunu dile getiren AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise konuşmasında yurt dışındaki gençlerin Türkiye’ye gelmek için can attığını söyledi.

Kaya; “Bugün Türkiye’de gençlerimiz her türlü hak ve özgürlüğe sahipler. Siz bakmayın birilerine Türkiye’de özgürlük yok yurt dışına gideceğim dediklerine. Yurt dışındakiler Türkiye’ye gelmek için can atıyorlar.” şeklinde konuştu

Gençleri sosyal medya konusunda da uyaran Kaya; Sosyal medyada yazılan ve çizilenlere aldanmayın. Doğru kaynaktan önder gördükleri TÜGVA’daki abilerinden yada ordaki öğretmenlerden olayın doğrusunu öğrenmelerini istiyoruz. Sosyal medya denilen bataklıkta binlerce yalan, binlerce dedikodu var.” dedi

Son olarak bir konuşma yapan TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise konuşmasında şunları söyledi;

"İstanbul'dan Kars'a, Edirne'den Hakkari'ye 81 ilde 120 bin öğrenci ile rekor bir katılımla yaz okuluna imza atmış olduk. Geçen hafta sayın Cumhurbaşkanı'mıza bu rakamı ifade ederken bizzat kendisi 'Bu bir devrimdir.' dedi. Elhamdülillah. Çünkü Türkiye sathında bir hareketlilik, coşku, heyecan, bir motivasyonu hep birlikte yaşıyoruz. Emeği geçenlerden Rabb'im razı olsun. "Birileri genç kuşağa, özellikle gençlerimize 'z kuşağı, y kuşağı, x kuşağı' yaftasını vurmaya çalışıyor ama elhamdülillah burada Allah'ı bilen, Kur'an'ı bilen bir nesil yetişiyor. Bu nesil, zafer kuşağı dediğimiz, Ayasofya kuşağı dediğimiz, fetih kuşağı dediğimiz, Türkiye'nin 81 ilinde Allah'ı bilen, Kur'an'ı bilen bir nesil yetişiyor. İnşallah bu nesil Ayasofya'nın dirilişine nasıl vesile olduysa Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz." Son 20 yılda Türkiye'de yüzde 10-15'te olan yerli ve milli sanayi bugün yüzde 80'lere gelmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, liderliğinde bugün İHA'ları, SİHA'ları, kendi otomobilimizi, yerli uçağımızla, milli gemimizle her anlamda kendisini geliştirmiş, bölgesel güç olmaktan çıkmış ve küresel güç olma yolunda ilerleyen Türkiye'den bahsediyoruz. Buradaki kardeşlerimiz robotik kodlamadan yazılıma birçok alanda kendisini geliştirip Türkiye'nin geleceğine hep birlikte inşallah imza atacaklar. Biz gençlerle mutluyuz, gençlerimizi seviyoruz. Yola gençlerle çıktık ve inşallah yolumuzu gençlerle tamamlayacağız."

Program TÜGVA Yaz Okulu’na katılan öğrencilerin sahne performanslarının ardından toplu resim çekimiyle sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022, 18:25