TÜGVA'dan yaz okulu kapanış şenliği

Çorum TÜGVA 5 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen yaz okulunda sona gelindi. Gençlerin hem öğrenip hem eğlendiği yaz okulu süresi boyunca binicilik, okçuluk, yüzme ve çeşitli sportif faaliyetlerin yanı sıra Kuran-ı Kerim, Değerler Eğitimi gibi manevi eğitimlere de yer verildi. 10-15 yaş grubu ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleşen yaz okulu Çorum’da dört ayrı okulda gerçekleştirildi.

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, yaptığı açıklamada şöyle dedi: ‘’Hamdolsun bu sene yaz okulumuzu pandemi kuralları çerçevesinde fiziksel olarak gerçekleştirdik. Gençlerimiz maneviyatlarını güçlendirirken diğer yandan da yüzme öğrenip ata sporumuz olan okçuluk ve binicilik sporlarını deneyimlediler. Yaptığımız işlerin ne kadar önemli olduğunun farkındayız belki onlarca senenin yartırımını yapıyoruz amacımız çağın şartlarına ayak uyduran sorgulayan düşünen her açıdan donanımlı her daim vatanı ve milleti için çalışan imanı sağlam fikri sağlam ameli sağlam bir gençliktir.Bu bağlamda okul derslerinden sportif faaliyetlere teknolojik faaliyetlerden manevi eğitimlere kadar tüm alanda çalışmalarımıza her bir genç kardeşimiz katılabilir önümüzdeki dönemde de bu tarz faaliyetlerle bir çok kez bir araya geleceğimize inanıyorum.

Yaz okulumuz süresince her daim bizlerden desteklerini esirgemeyen başta sayın valimiz Mustafa Çiftçi beyefendiye ve Belediye Başkanımız sayın Halil İbrahim Aşgın beye en kalbi şükranlarımı sunuyorum.Yaz okulumuz sürecince birbirinden değerli bu güzel işlerin ortaya çıkmasında emeği geçen çok değerli yol arkadaşlarıma kardeşlerime hassetsen teşekkürlerimi bir borç biliyorum.Yeni eğitim öğretim yılının hepinize hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum.”

Yaz okulu kapanış programında başarılı olan öğrencilere hediye takdiminde bulunuldu. İstiklal Marşı, Kuran-ı Kerim tilaveti, selamlama konuşmaları, manifesto videosu, Yaz Okulu Filmi yer aldı. Gençlerin hazırladığı ilahi ve ezgi koroları, şiir dinletisi sahnelendi.