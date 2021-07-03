TÜGVA Enes Kayabaşı ile devam

M.BURAK YALÇIN

TÜGVA Çorum Şubesi 3. Olağan Genel Kurulunu dün gerçekleştirdi. Genel kurulda mevcut başkan Enes Kayabaşı yeniden TÜGVA Çorum Şubesi başkanlığına seçildi.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen genel kurula AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Talha Sağlıklı, TÜGVA Karadeniz Sorumlusu Enes Seba, bazı kamu kurum ve kuruluşlarım temsilcileri ile TÜGVA üyeleri katıldı.

Divanın başkanlığını Enes Seba yaparken üyeliklerine ise Bahadır Kıyıklık, Ali Nejat Akpınar ve Muhammed Demirtaş seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurul açış konuşmaları ile devam etti.

Açılış konuşmalarının ardından seçime geçildi. Genel kurulda yeniden başkan seçilen Enes Kayabaşı’nın yönetiminde şu isimler yer aldı:

“Bahadır Kıyıklı, Ebubekir Kekeç, Mustafa Ünlü, İmam Ali Necefzade, Esma Ökmen, Ertuğrul Aydın, Furkan Çamiçi, Ali Doğan, Ömer Elsaadani, Esra Ercıtak, Serkan Karaman, Numan Özalp, Serkan Mumcu, Adem Özdemir, Zehra Kaya, Gamze Demirtaş, Sananur Ünal, Kübra Yılmaz”