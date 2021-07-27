TÜGVA’lı gençlerden kutlama ziyareti

MURAT ÇETİN

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum Temsilcisi Enes Kayabaşı, gazetemizi ziyaret ederek hem Kurban Bayramımızı hem de basın bayramımızı kutladı.

TÜGVA Teşkilat Koordinatörü Bahadır Kıyıklık ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Doğan’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la vakıf çalışmaları üzerine sohbet eden Enes Kayabaşı, Çorumlu gençlere hizmet etme gayreti ile çalıştıklarını, yoğun bir faaliyet programı ile gençlerin yaz tatillerini değerlendirmeleri için fırsat oluşturduklarını aktardı.

Çorum TÜGVA teşkilatının Türkiye genelinde başarılı bir teşkilat olarak ifade edilmesinden hem mutluluk hem de gurur duyduklarını kaydeden Kayabaşı, “BU memleketin gençleri olarak üzerime aldığımız bu sorumluluğu en iyi şekilde ve samimiyetle ortaya koymaya çalıştık. Birlik ve bütünlük içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarımız, büyüklerimizce de takdir gördükçe, bizim de gayretimiz artıyor. Çorum gençliğine hizmet etmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz.” dedi.

TÜGVA Genel Merkezi’nce yayınlanan Fikirname Dergisi’nin son sayısını Genel Yayın Yönetmenimiz’e hediye eden Kayabaşı, Kurban Bayramımızı ve 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramımızı kutladı.