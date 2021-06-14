Tüketici en çok internetten şikayetçi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu yılın ilk beş ayında tüketici hakem heyetlerine 216 bin 143 başvuru yapıldı ve 270 bin 230 dosya karara bağlandı.

Uyuşmazlıkların yüzde 52’si tüketici lehine sonuçlandı. Uyuşmazlıklarda; 22 bin 380 başvuru ile internet abonelikleri, 14 bin 466 ile cep telefonu, 13 bin 277 ile kredi kartı üyelik ücreti, 12 bin 49 ile ayakkabı konuları ilk sıralarda yer aldı.

329 MİLYONLUK UYUŞMAZLIK

Sektör bazında ise sırasıyla en çok perakende, abonelik hizmetleri ve finansal hizmetlere ilişkin başvuru yapıldı. Tüketici hakem heyetleri, beş ayda 329 milyon 238 bin lira değerinde uyuşmazlık tutarını değerlendirdi. 2020 yılında toplam 593 bin 505 başvuru yapılmış, 521 bin 148’i karara bağlanmış, yaklaşık 860 milyon 778 bin lira tutarında uyuşmazlık değerlendirilmişti.