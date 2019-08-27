Tüketici Hakem Heyeti’nden örnek ‘hayat sigortası’ kararı

FATİH AKBAŞ

Bankadan konut kredisi çekerken haberi olmadan hayat sigortası da yapılan vatandaş hesabından sigorta bedeli çekilince durumdan haberdar oldu. Bunun üzerine hukuki mücadele başlatan ve İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran vatandaşın lehine karar çıktı.



Hacı Ömer Gülbaz isimli vatandaş bir kamu bankasından konut kredisi çektiğini ve farkında olmadan kendisine hayat sigortası da yaptırıldığını ifade ederek, “Kredi evraklarını imzalarken bana hayat sigortası ile ilgili hiçbir bilgilendirme yapılmadı. İmza attığım evraklar arasında hayat sigortası da varmış. Sigortanın yıllık yenileme bedeli banka hesabımdan benden habersiz tahsil edilince durumdan haberim oldu. Yaptığım araştırmada hayat sigortasının isteğe bağlı olduğunu ve zorunlu olmadığını öğrendim. Bankadan sigortanın yenilenmemesinin ve iptal edilerek ücretin hesabıma yatırılmasını istedim. Banka ise benim bu talebimi kabul etmedi. Bende hakkımı aramak için İl Tüketici Hakem Heyetine dilekçe ile müracaat ettim. Heyet yaptığı değerlendirmenin sonucunda bankanın, içinde bulunulan yılda tahsil ettiği hayat sigortası bedelini iade etmesine karar verdi” dedi.



Bankalardan kredi çekenlere uyarılarda bulunan Hacı Ömer Gülbaz, “Vatandaşlar bankalardan kredi çekerken imzaladıkları evrakları dikkatlice okusunlar. Gerçi o minik puntolarla yazılmış yazıları gözü sağlam bir insan dahi zor okuyor. Ya da bankadan bu konuda yazılı olarak bilgi alsınlar. Alacakları bu evrak ileride çıkacak sorunların çözümünü kolaylaştırır. Eğer benim durumumda olanlar varsa onlarda en kısa sürede İl Tüketici Hakem Heyetine dilekçe ile başvursunlar ve haklarını arasınlar” ifadelerini kullandı.