‘Tüm milletlere cesaret örneği oldu’

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 19 Mayıs Atatürk’ ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

19 Mayıs 1919’un, Türk milletinin kendi topraklarında, özgür ve bağımsız olarak yaşama kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği kutlu İstiklal yürüyüşünün başlangıcı olduğunu kaydeden Ceylan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Meşalesini Samsun’umuzdan yakarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi, tüm milletlere cesaret örneği olmuştur. Gençliğe armağan edilen bu bayram Türkiye’mizin geleceğinin, gençliğimizin omuzlarında yükseleceğine, tüm dünyaya barış ve huzurun yine gençlerin eliyle geleceğine bir işarettir” dedi.

Ceylan, mesajında şu ifadelerini kullandı:

“Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919’da Türk milleti kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, milletimiz için bağımsızlığın müjdecisi olmuş, birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadele bilahare Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. Vatanımıza ve bayrağımıza yönelen tehditleri milletimizin canı pahasına bertaraf ettiği istiklal mücadelemiz, bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele veren başka milletlere de örnek olmuştur. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. İstiklal şuuruyla yetişen gençlerimiz tarihlerine sahip çıkmaları, milli değerlerine bağlılıkları, her açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları sayesinde ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımada temel unsur konumundadırlar. Bizler gençlerimize siyasette ve devlet yönetiminde de duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi olarak ülkemizde seçilme yaşını da 18’e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı’mızı zafere ulaştıran irade, kararlılık ve inancı gençlerimizin aynen muhafaza ettiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bizler tüm imkanlarımızla kendilerine destek verdiğimiz gençlerimizin ecdat yadigarı olan bu aziz vatanımızı en iyi biçimde koruyacaklarına, istiklal ve istikbalimize gerektiğinde canları pahasına sahip çıkacaklarına inanıyoruz. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyor, tüm gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.” (Haber Merkezi)