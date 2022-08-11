‘Tüm muhtarlarımızla uyumlu çalışıyoruz’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda muhtarlar mahallelerinin sorunlarını dile getirdi, yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Park Bahçeler Müdürlüğü Toplantı Salonundaki toplantıya AK Parti MKYK üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da katıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, muhtarlara yönelik yaptığı konuşmada göreve geldikleri günden beri tüm mahalle muhtarlarıyla çok uyumlu bir şekilde çalıştıklarının altını çizdi.

“Muhtarlar bizim mahallelerdeki gözümüz, kulağımız” diyen Başkan Aşgın, “Muhtarlarımızı önemsiyoruz. Mahallelerimizde yapacağımız çalışmalarla ilgili sürekli olarak istişare halindeyiz. Yapacağımız çalışmaları muhtarlarımızla değerlendiriyor, mahalle sakinlerimizin talep ve beklentilerine cevap verecek şekilde projelendiriyoruz. Muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Onları muhtarlık binalarında ziyaret ediyor, mahalle sakinlerimizin dertlerini dinliyoruz. Bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum ziyaretleri öncesi istişare toplantısında muhtarlarımızı dinledik. Muhtarlarımızla Çorum için aşkla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Belediye bünyesinde oluşturdukları Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün aktif bir şekilde çalıştığını ve muhtarlarla sürekli irtibat halinde olduğunun da altını çizen Başkan Aşgın, Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat koordinesinde bu müdürlüğün düzenli olarak muhtarları ziyaret ederek mahallelerin sorunları hakkında bilgiler aldığını sözlerine ekledi.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker, belediyenin tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve Başkan Aşgın’a ilettikleri mahallelerinin taleplerinin hiçbir zaman geri çevrilmediğini belirterek, “Sayın Belediye Başkanımızla çok uyumlu bir şekilde Çorum’umuz için çalışıyoruz. Yapılabilecek her konuda bir çalışma yapıyoruz. Belediyemize ve başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a müteşekkiriz” diye konuştu.

AK Parti MKYK üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise Çorum Belediyesi’nin muhtarlarla iletişiminin, çok üst düzeyde olduğunu söyledi.

Belediye çalışanlarının görevini layıkıyla yerine getirdiğinin altını çizen Ceylan, “Çok güzel bir ekip çalışması sergiliyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Muhtarlarımızla iletişiminiz çok güzel” diye konuştu.

MUHTARLARA MİTİNG DAVETİ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, mahalle muhtarlarıyla düzenlediği istişare toplantısında 13 Ağustos Cumartesi günü saat 15.30’da yapılacak miting ve toplu açılış programına tüm muhtarları davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla düzenlenecek miting ve toplu açılış programının Çorum için çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Tüm muhtarlarımızı ve mahalle sakinlerimizi bu önemli programa davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kadeş Barış Meydanında Çorumlu hemşehrilerimizle buluşacak. Toplu açılışlar yapacak. Bu tarihi ana hep birlikte şahitlik edeceğiz” dedi.