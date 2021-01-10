Tüm okullarda İstiklal Marşı okunacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, yarın tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılacağı ve İstiklal Marşı'nın okunacağı açıklandı.

Çocukların ve öğretmenlerin, canlı dersler öncesinde ekran başında millî marşı söylediği belirtilerek, "Millî Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşı'mızı 7'den 77'ye hep birlikte söylerken buluşalım. 11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşı'mız yayımlanacak" denildi.

BAKAN SELÇUK ÇAĞRI YAPTI

Tüm Türkiye’ye çağrı yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il yöneticilerinden tüm okullarda, saat 10.00’da yöneticiler ve hâlihazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını; öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere bulundukları yerden İstiklal Marşı’na eşlik etmeleri için davette bulunmalarını istedi. Bakan Selçuk da yarın mesai arkadaşlarıyla birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katılacak.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımız İstiklal Marşı'mızı aylardır okullarda değil, EBA TV de okuyorlar. Oysa biz her pazartesi ve cuma “tek nefes” olurduk. Lütfen, yine devam edelim, yarın okullarımızda saat 10.00'da bayrak törenimiz var. Bize pencerelerinizden, evlerinizden katılır mısınız?"

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021, 19:54