Tüm prim borçları yapılandırılıyor! 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya prim borcu olanlar Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait borçlarını 31 Ağustos tarihine kadar yapılandırabilecek.

Konu hakkında Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret ederek, Birlik Başkanı Recep Gür’ü bilgilendiren SGK İl Müdürü Ömer Tök, Çorumlu esnaf ve sanatkarların yapılandırma fırsatını kaçırmamaları tavsiyesinde bulundu.

Bu yapılandırma fırsatı kapsamında Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigortası primleri, Bağ-Kur'luların dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı sigorta primlerine ilişkin borçların da yapılandırılabileceğini ifade eden Ömer Tök, yapılandırma ilgili şu bilgileri verdi:

“Yapılandırma yasasından faydalanarak kamuya olan borçlarını ödemek isteyenlerin 31 Ağustos tarihine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. 31 Ağustos tarihinden sonra başvuru yapılamayacak. İlerleyen günlerde son başvuru tarihlerinin uzatılmasıyla ilgili bir karar çıkarsa ancak başvurular tekrar açılacak. Ancak şu anda böyle bir durum söz konusu olmadığından son tarih 31 Ağustos.

Bağ-Kur’lular sigorta ve primlerini kendileri ödüyorsa e-Devlet üzerinden başvuru gerçekleştirebilirken, işverenler e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla sosyal güvenlik merkezlerine başvurabilir.

Çıkarılan yapılandırma yasası ile ödemesini süresinde yapanlara gecikme cezası ve zammı uygulanmayacak.

İcra takibi yapılmayacağı gibi haciz işlemleri de başlatılmayacak. 2 taksit vaktinde ödenirse “borcu yoktur” yazısı alınabilecek. Yapılandırmaya başvurup borcunun ilk iki taksitini ödemeyenler bir takvim yılında 2'den fazla taksitin ödenmemesi, eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacak. Taksitli ödemelerde 10 liraya kadar eksik ödeme olabilecek. Alacaklar gecikme cezası, zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenecek. Bu da borçların yüzde 90’ının silinmesi anlamına geliyor. Şöyle ki peşin ödemede Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede yüzde 50'si silinecek.

Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Kasım tarihine kadar yapılması gerekiyor. Eğer taksitli ödeme seçilirse 2'şer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapılabilecek. Taksit sayısına göre belirlenen katsayılarla tutar güncellenecek.”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, zor günler geçiren esnaf ve sanatkarlara yapılandırma fırsatı sundukları için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese SGK İl Müdürü Ömer Tök nezdinde teşekkür etti.

