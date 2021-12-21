Tuncay Kavukçu vefat etti

Çorum Kız Meslek Lisesi’nde uzun yıllar müdürlük yapan emekli öğretmen Tuncay Kavukçu (80), yaşamını yitirdi.

Kavukçu, ani olarak geçirdiği beyin rahatsızlığı nedeniyle dün kaldırıldığı Özel Elitpark Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti.

Merhum öğretmen Mustafa Kavukçu ve merhume Behice Kavukçu’nun kızları, Türkan Benderli ile Mimar Tayyar Kavukçu’nun ablaları olan Tuncay Kavukçu’nun cenazesi bugün Ulucami’de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)