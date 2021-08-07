‘Tuncay Yılmaz kamuoyunu yanıltıyor’

Çorum Belediyesi Basın Biriminden yapılan açıklamada, CHP Belediye Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz’ın Tarihi Dikiciler Arastası Restorasyon Projesine yönelik açıklamalarıyla kamuoyunu yanılttığı ifade edildi.

Bazı basın kuruluşlarında yer alan ve CHP Belediye Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz'ın yapılan her güzel işe karşı çıkmasına Çorum kamuoyunun alıştığı belirtilerek, “Dikiciler Arastası Restorasyonu ve tarihi yapıların ihyası konusunda devam eden diğer çalışmalarımızın nasıl olması gerektiğiyle ilgili eşsiz ve derin bilgilerini - varsa örnek çalışmalarını- bizlerle paylaşmasını istirham ediyoruz! Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.” denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Tuncay Yılmaz'ın şehrimizin tarihi ve kültürel mirasının ihya edilmesine yönelik önemli işlerden biri olan Tarihi Dikiciler Arastası Restorasyon Projesine yönelik tezviratını, hemşehrilerimizi yanıltmaya matuf açıklamalarını kınıyoruz. Restorasyon çalışmalarından aldıkları inşaat görüntülerini, en hafif tabirle yalan yanlış bilgilerle tevil ederek kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığı da aşikardır. Dikiciler arastası olarak bilinen ve tescilli bir kültür varlığının ihya edilerek hizmete sunulması hemşehri bilinci taşıyan, ortak paydamızın Çorum olduğu bilincinde olan herkesi sevindirmelidir. CHP Meclis Grup Başkanı'nın şehrimiz adına yapılan güzel işleri hafifletmeye çalışması bizim için alışıldık bir durum olsa da kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması adına açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Çorum'da mevcut tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılması ve bu yapıların aslına uygun olarak restorasyonlarının yapılması amacıyla Belediyemiz tarafından yoğun bir çalışma yapılmaktadır. Tarihi Dikiciler Arastası Restorasyonu'nun yanı sıra Saat Kulesi Civarı Cephe Sağlıklaştırma Projesi, Velipaşa Hanı Restorasyonu, Sokak Çeşmelerinin Restorasyonu, Kale Restorasyonu, Tarihi Çorum Sokağı Projesi, İkiz Konakların Restorasyonu, Tarihi Çorum Meydanı Projesi gibi şehrimizin önemli tarihi eserleriyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Bilindiği gibi Tarihi Dikiciler Arastası, dünyanın en dar arastası olarak da bilinmekte ve ilimize gelen yerli yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Seçim dönemi verdiğimiz sözlerimiz arasında yer alan arastanın restorasyonu projesi çalışmalarımıza göreve geldiğimizden kısa bir süre sonra başladık. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan tescilli Dikiciler Arastasında rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün onayı ile başlattık. İhalesi yapıldıktan sonra yüklenici firma 19 Şubat 2021 tarihinde restorasyon çalışmalarına başladı. Belediyemiz teknik personeli denetimleri düzenli olarak yapmakta, her aşamayı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletmektedir.

‘TAŞ KALDIRIM ASLINA UYGUN OLARAK KORUNMAKTADIR’

Çürümüş ve dayanıklılığını kaybetmiş tüm taşıyıcı ahşapları, Koruma Kurulu tarafından onaylanmış proje gereği emprenyeli ahşaplarla değiştirdik. Arastanın karakteristik özelliği olan taş döşemenin orijinalliğini kaybetmemesi ve aslının korunması amacıyla bu taş döşemenin yerinde korunması kararını aldık. Devam eden imalatlar sırasında zarar görmemesi için üzerine dolgu malzemeleri serildi. Taş kaldırım aslına uygun olarak korunmaktadır. Duvar imalatları bittikten sonra taşların üzeri temizlenecek ve taşların derzleri düzeltilecektir.

‘ÇİMENTO KESİNLİKLE KULLANILMAMAKTADIR’

Proje hazırlanırken Tarihi Dikiciler Arastası'nın özgün sıvaları analize gönderilmiş olup, sıvaların içeriği bu analiz sonucuna göre hazırlanmaktadır. Belediyemiz koruma uygulamalarında zararlı etkileri bilinen çimento kesinlikle kullanılmamış, betona yer verilmemiş, döşeme tesviye işlerinde de hidrolik kireç kullanılmıştır. Koruma konusunda hassasiyetimiz en üst seviyede olup, yine Dikiciler Arastası'nın karakteristik özelliği olan kapılarımızın azami seviyede korunması için de titizlikle çalışmalarımız yürütülmektedir. Renkli kapılarda ahşaba zarar veren yağlı boyaların temizlikleri de titizlikle yapılmakta olup bu özgün kapılar, kullanılabilecek parçalarında onarım yapıldıktan sonra yeniden renklendirilerek kullanılacaktır.

Şehrimizde az sayıdaki tüm tarihi eserlerimize bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ortak paydamız Çorum için yapılan güzel işleri destekleyen tüm siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, hemşehrilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyor, yapılan güzel işlere engel olmaya çalışanları da aziz hemşehrilerimizin takdirine bakıyoruz. Birileri eleştirecek biz ise aşkla çalışmaya devam edeceğiz.

Dikiciler Arastası Restorasyonu ve tarihi yapıların ihyası konusunda devam eden diğer çalışmalarımızın nasıl olması gerektiğiyle ilgili eşsiz ve derin bilgilerini - varsa örnek çalışmalarını- bizlerle paylaşmasını istirham ediyoruz! Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”