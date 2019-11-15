Tur operatörleri Çorum’u gezdi

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği mali destekleri ile Çorum'a davet edilen yerli turizm seyahat acenteleri ve tur operatörü temsilcileri, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde şehri gezdi.

‘Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon’ projesi kapsamında yerli turizmcilerin bölgemizi daha yakından tanımaları için düzenlenen gezi kapsamında geceyi Çorum’da geçiren grup Çorum programına Saat Kulesi, Ulu Cami, Eski Dikiciler Arastası ziyaretlerinden oluşan kısa şehir turu ve Çorum Müzesi'ni gezerek başladı.

Çorum’dan Hititler’in önemli bir kült ve sanat merkezi olan Alacahöyük'e giden grup, burada müze ve ören yerini gezdikten sonra Boğazkale'ye geçerek yöresel yemeklerin sunulduğu öğle yemeğinde Dulkadiroğlu Konağı'nda Kaymakam Yunus Ataman ile bir araya geldi.

Gezinin öğleden sonraki bölümünde UNESCO Dünya Miras alanı listesinde yer alan Hattuşa ören yeri, Boğazköy Müzesi ve Yazılıkaya Açıkhava mabedi ziyaret edildi. Budaközü Vadisinde kısa bir gezinti yaparak vadinin doğa turizmine kazandırılması için yapılan çalışmaları yerinde gören konuklar, düzenlemelere ve vadinin güzelliğine hayran kaldıklarını belirttiler.

Farklı illerden 30 yerli turizm seyahat acentesi ve tur operatörü temsilcisinin katıldığı gezi boyunca gruba İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri eşlik ve rehberlik ederek Çorum'a yapılacak turlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Akşam ise Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği İl Temsilcileri ile bir araya gelen konuklar, Çorum'un tarihi ve kültürel değerlerini ve turizm potansiyelini yüksek bulduklarını, tur düzenlemek için çalışma yapacaklarını belirterek Çorum’dan ayrıldılar.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019, 20:20