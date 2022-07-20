Turan Kalıpcı adaylığını açıkladı

M.BURAK YALÇIN

Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Ekim ayında yapılacak olan Çorum Barosu genel kurulunda aday olacağını açıkladı.

Önceki dönem Baro Başkanı Kenan Yaşar’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi nedeni ile Çorum Barosu Yönetim Kurulu tarafından yaklaşık 6 ay önce Baro Başkanı olarak seçildiğini hatırlatan Av. Turan Kalıpcı" "Geçirmiş olduğumuz bu 6 aylık süreçte meslektaşlarımızın ulusal ve yerel bazda karşılaştığı sorunlarda duruşumuzu sadece ve sadece hukukçu kimliğimiz ve onur ile taşıdığımız “Avukat” ünvanımıza göre belirledik. Çorum Barosunun geleneklerine bağlı kalarak meslektaşlarımız arasında hiç bir ayrıma müsaade etmeksizin her bir meslektaşımızın sorunlarının çözümü noktasında gayret gösterdik" dedi.

Bu 6 aylık sürecin yapmak istedikleri işler açısından oldukça yetersiz olduğunu ifade eden Kalıpcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu nedenle başlamış olduğumuz projeleri, planladığımız faaliyetlerimizi gerçekleştirerek sizlere bir kez daha Çorum Barosu Başkanı olarak hizmet etmek için Ekim ayında gerçekleştirilecek Çorum Barosu Genel Kurulunda baro başkanlığına aday olduğumu ilan ediyorum.

Bu onurlu görevi layıkı ile ifa etmek, hukukun üstünlüğüne ve adaletin tesisine katkı sağlamak adına her bir meslektaşımın desteğini bekliyorum."