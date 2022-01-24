Turan Kalıpçı Baro Başkanı oldu

M. BURAK YALÇIN
Çorum Barosu’nun yeni başkanı, yönetim kurulu üyeleri arasından yapılan seçim ile Av. Turan Kalıpçı olarak belirlendi.
Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilen Çorum Barosu’nun önceki başkanı Kenan Yaşar’dan boşalan görev için Çorum Barosu’nda seçim yapıldı.
Yönetim kurulu toplantısında Çorum Baro Başkanlığı’na oy birliğiyle Av. Turan Kalıpçı getirilirken, Başkan Yardımcılığına Av. Tuğrul Damar, Genel Sekreterliğe Av. Altuğ Afat, Saymanlığa ise Av. Can Emre Kakaç seçildi.Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2022, 17:21