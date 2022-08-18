Turan Kalıpcı yönetimini açıkladı

M.BURAK YALÇIN

Ekim ayında yapılacak olan Çorum Barosu genel kurulunda aday olacağını açıklayan Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, yönetim kurulu listesini kamuoyu ile paylaştı.

Önceki dönem Baro Başkanı Kenan Yaşar’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi nedeni ile Çorum Barosu Yönetim Kurulu tarafından yaklaşık 7 ay önce Baro Başkanı olarak seçilen Av. Turan Kalıpcı, Temmuz ayında açıklama yaparak Ekim ayında yapılacak olan genel kurulda yeniden aday olacağını açıklamıştı.

Av. Turan Kalıpcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yönetim kurulu adaylarını da kamuoyu ile paylaştı.

Kalıpcı’nın yönetim kurulu adayları şu isimlerden oluştu: “Av. Filiz Gözübüyüklü, Av. Avni Zafer Yamaner, Av. Can Arslan Kayalar, Av. Ayşe Çifçi, Av. Bekir Çetin, Av. Tuğrul Damar, Av. Gamze Gizem Abuhanoğlu, Av. Feyza Dugan, Av. Abdulbaki Kartancı, Av. Özge Kayar Bilir.”