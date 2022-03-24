Turan Yolu Derneği kuruldu

M.BURAK YALÇIN

Başkanlığını Abdullah Batum’un yaptığı Turan Yolu Dayanışma Derneği kuruldu.

Gazi Caddesi Kesim İş Merkezi(Sultan Lahmacun üstü) Kat 3 adresindeki dernek binasında basın toplantısı düzenleyen Turan Yolu Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Batum, derneğin kuruluş amacını açıklayarak, “Güzel şehrimiz Çorum'da kardeşliğin, sevginin barışın yer almasında bir nebze katkımız olması amacıyla, bir faaliyet alanı olarak, kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarımızla bir dernek çatısı altında çalışmalar yapmak için yola koyulduk” dedi.

‘AMACIMIZ TÜRK MİLLETİNE VE TÜRK DEVLETİNE GÜCÜMÜZ YETTİĞİNCE HİZMET ETMEK’

Derneğin merkezinin Çorum olduğunu ve başka bir şubelerinin bulunmadığını ifade eden Abdullah Batum, “Dernek olarak amacımız, ülkü yolunda hizmet etmiş ülkü erlerini bir araya getirmek, dayanışma içinde Türk Milletine faydalı, geleceğe güvenle bakan, ülküsü olan bir neslin yetişmesine katkı sağlamaktır. Turan yolunda emeği geçmiş insanlarımızı hatırlamak, ahde vefa doğrultusunda rahmanı rahmete kavuşmuş ülkü yolunun yolcularını unutmamak, unutturmamak hayırla yad etmektir. Amacımızı Türk milletine ve Türk devletine gücümüz yettiğince hizmet etmek, büyük Türk Milleti'nin refah ve huzuruna bir katkıda bulunmak olarak belirledik” dedi.

‘HİÇBİR PARTİNİN YAN KURULUŞU DEĞİLİZ’

Turan Yolu Dayanışma Derneği olarak hiç bir siyasi partinin yan kuruluşu olmadıklarını belirten Batum, “Amacımız, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, maziyi unutmadan atiye köprü olabilmektir.Dik baş, tok karın, mutlu yarınlar olsun istiyoruz. Hedefimiz bu mihval üzere çalışmaktır. Devletimizin kurucusu, başkomutan, bozkurt duruşlu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk'ün son Başbuğu Alparslan Türkeş'in gösterdiği hedeflere varmak için çalışmak, çalışmak , çalışmaktır. Turan Yolu Dayanışma Derneği olarak hiç bir siyasi partinin yan kuruluşu değiliz. Hiçbir siyasi partinin yanında, etrafında, sağında,solunda, Çorumlu tabiriyle yanılında, böğründe olmayacağız. Velhasıl siyasi particilik oynamaya niyetimiz yok. Birlikten kuvvet doğar prensibiyle Allah rızası için hizmet vermek amacıyla bu yolda olacağız” diye konuştu.

Derneğin yönetimi ise şu isimlerden oluştu: “Birol Çatal, Hüseyin Dalkıran, Erdem Eren, Mesut Yağlı, Faruk Batum, Ahmet Bulanık, Kemal Kıroğlu.”