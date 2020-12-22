Turbo revizyonu Garaj Otomotiv’de

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Kadir Ceylan’ın sahibi olduğu Garaj Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi, ‘Turbo Revizyon Merkezi’ ile Çorum ve bölgesinde bir ilke imza attı.

Turbo motorlu binek ve ticari araçlara yönelik olarak hayata geçirdikleri revizyon atölyesini tanıtan Kadir Ceylan, “Son teknoloji ürünü cihazlarla donattığımız atölyemizde tüm turbo sistemlerinin bakım ve yenileme işlemlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.

GARAJ OTOMOTİV’DEN BİR İLK DAHA

“Çorum ve bölgesinin tek turbo revizyon merkezi konumundayız” diyen Ceylan, alanında uzman bir teknik kadro ile faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Turbo revizyonunun faydalarından bahseden Ceylan, “Zamanla yıpranan turbo parçalarını revize ederek yenileyip kullanım ömrünü uzatıyoruz. Böylece ekonomiye katkı sağlayarak araç sahiplerini büyük masraflardan kurtarıyoruz” diye konuştu.

Marka ve model farketmeksizin tüm turbo revizyonlarında 6 ay ya da 20 bin kilometre (hangisi önce dolarsa) garanti güvencesi sunduklarını hatırlatan Ceylan, detaylı bilgi almak isteyenleri Garaj Otomotiv’e davet etti.

KIŞ BAKIMI KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Garaj Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi’nde kış bakımı kampanyası sürüyor.

Ücretsiz Check-Up ve 11 nokta kontrolünün yer aldığı kampanyadan bahseden Kadir Ceylan, “Antifriz, yağ ve silecek suyu ve filtre değişimlerini işçilik ücreti almadan sunuyoruz” dedi.

“Kış bakımı ihmale gelmez” diyen Ceylan, alanında uzman bir ekiple her marka ve model aracın bakım ve onarımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hava şartlarındaki değişimle birlikte araçlarda kış koşullarına uyum problemleri baş gösterdiğine dikkat çeken Ceylan, “Aracınızın marka ve modeli ne olursa olsun kış bakımı yaptırmadan yola çıkmayın” tavsiyesinde bulundu.

Kış bakımı yaptırmak isteyen araç sahiplerinin 0536 671 11 53 ve 0533 381 08 85 numaralı iletişim hatlarından randevu alabileceklerini anlatan Ceylan, “Aracınızın markası ne olursa olsun, tercihiniz Garaj Otomotiv olsun” dedi.

Ceylan, kış bakımı yaptırmak isteyen herkesi Ankara Yolu 1. kilometrede faaliyet gösteren Garaj Otomotiv’e beklediklerini ifade etti. (ADVERTORİAL)

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 18:49