Turgut Aslan parkı açılışa hazır

Çorum Belediyesi, Kapaklı 51. Sokakta yapımını tamamladığı 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan’ın isminin verildiği semt parkını açılışa hazır hale getirdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kapaklı 51. Sokakta yapımı tamamlanan semt parkını inceleyerek Park ve Bahçeler Müdürü Gökhan Mesci’den bilgi aldı.

İhtiyaç duyulan bölgelerde semt parkı yapımına devam edeceklerini belirten Aşgın, “Çorum’u yeni yapılan semt parkları ve yıl boyunca sürdürülen ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşilin hâkim olduğu bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Şehit ve Gazilerimiz başımızın tacıdır”

‘Şehit ve Gazilerimiz bizim başımızın tacıdır diyen’ Aşgın, “Onlar için ne yapsak azdır. İsimleri yaşasın diye yeni yapmış olduğumuz semt parklarımıza şehit ve gazilerimizin isimlerini veriyoruz. Çorum Belediyesi olarak Kapaklı 51. Sokakta yapımını tamamladığımız semt parkımıza 15 Temmuz’un kahraman Gazisi Turgut Aslan’ın ismini verdik. Parkımız toplam 3 dönümlük alana kurulu. İçerisine 139 farklı çeşit bitki ve ağaçlandırma dikimi yaptık. 233 metre karelik oyun grubunun da yer aldığı semt parkımızı açılışa hazır hale getirdik. Semt sakinlerimize hayırlı olsun” dedi. (Haber Merkezi)



Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2021, 16:27