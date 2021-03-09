Turhan Kılıçcıoğlu anıldı

Çorum eski Belediye Başkanlarından merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve İlçe Yöneticileri tarafından dualarla anıldı.

Çorum’un 17 yıl Belediye Başkanlığı’nı yapan Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, vefatının 27. yıldönümü nedeniyle Ulu Mezarlık’taki kabri başında anma töreni yapıldı.

Anma programına; CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ve bazı partililer katıldı. CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise İstanbul’da bir programda olması nedeniyle anma etkinliğine katılamazken, yayınladığı mesajda Kılıçcıoğlu’nun hizmetlerinin unutulmayacağını belirtti.

Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz de Çorum’un tüm mahallelerine, toplumun tüm kesimlerine eşit bir şekilde yaklaşan, belediyecilik anlayışı, hizmetleri ve fikirleriyle Çorumlular’ın gönlünde iz bırakan Turhan Kılıçcıoğlu’nun unutulmayacağını, vefatının 27. yılında saygı, özlem ve rahmetle andıklarını ifade etti.

CHP heyeti, Kılıçcıoğlu’nun mezarına karanfil bırakarak dua etti. Kılıçcıoğlu, Çorum Belediye Başkanı sıfatını taşırken ve 27 Mart 1994 tarihindeki seçim için yeniden aday olmuş, seçimlere 20 gün kala 7 Mart 1994 günü ani bir beyin kanaması sonucu 63 yaşında hayatını kaybetmişti.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 20:04