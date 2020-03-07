Turhan Kılıçcıoğlu mezarı başında anıldı

FATİH BATTAR

Çorum'da 16 yıl Belediye Başkanı olarak hizmet veren, 1967'de Çorumspor'un Kurucu Başkanı olarak Çorum tarihine adını yazdıran Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, vefatının 26. yılında Ulu Mezarlıkta bulunan kabri başında anıldı.

Anma törenine CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, önceki dönem il başkanları, bazı belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri ve adayları ile çok sayıda seveni katıldı. Eski mesai arkadaşlarının da hazır bulunduğu törende konuşan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız; "Rahmetli Turhan Kılıçcıoğlu görev yaptığı süre içerisinde hiçbir ayrım gözetmeden birlik ve beraberlik içerisinde belediye başkanlığı yaptı. Kendisiyle her zaman övünç duyduk" dedi.