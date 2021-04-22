Turist rehberlerine antik kentleri anlattılar

RECEP MEBET

‘Antik Kentlerin Çorum Turizmindeki Önemi’ konulu çevrim içi program önceki gün gerçekleşti.

44. Turizm Haftası dolayısıyla organize edilen ‘Kentsel Bellek ve Turizm’ temalı dijital etkinlikler kapsamındaki programa Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, bazı akademisyenler, turist rehberleri ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

ÇORUM’UN TARİHİ ve KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ ANLATTILAR

Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner ve Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım’ın konuşmacı olarak yer aldığı programın moderatörlüğünü Turist Rehberi Cenk Bulut üstlendi.

Alacahöyük ve Hattuşa örenyerleri ile ilgili sunumların yer aldığı programda devam eden arkeolojik kazılar ve gün ışığına çıkarılan eserler hakkında bilgiler de verildi.

Çorum’un tarihi ve kültürel değerleri ile turizm potansiyelinin detaylarıyla birlikte ele alındığı program, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

DİJİTAL ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Antik Kentlerin Çorum Turizmindeki Önemi’ konulu dijital etkinlikler serisinin iki ayrı oturumla devam edeceği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre dün gerçekleşen oturumda Şapinuva Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel konuşmacı olarak yer alırken bugün gerçekleşecek oturumda ise Örükaya Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Sökmen, Kalehisar Kazı ve Yüzey Araştırması’nı yürüten, aynı zamanda Çorum’daki Anadolu Selçuklu eserleri üzerine çalışma yapan Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin birer sunum yapacak.

Etkinliklerle ilgili detaylı bilginin Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden edinilebileceği belirtildi.