FATİH BATTAR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan Çorum’da turizm projelerini yerinde inceledi.

Bir dizi açılış ve ziyaretler için Çorum’a gelen Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çorum ziyareti kapsamında ilk önce Kale Mahallesi’nde hizmete giren Kale Mahallesi Spor Tesisi açılışına katıldı.

Bakan Yardımcısı Demircan, spor tesisi açılışından sonra Vali Mustafa Çiftçi ve beraberinde protokol üyeleri ile birlikte Çorum Belediyesi tarafından turizme kazandırılacak tarihi Çorum Kalesi’nin restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kale ziyaretinde Bakan Yardımcısı Demircan’a, kalenin turizme kazandırılması noktasında yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Kale içinde yıkılması gereken yerlerde sıkıntı yaşadıklarını anlatan Aşgın, Bakan Yardımcısı Demircan’dan destek istedi.

Bakan Yardımcısı Demircan, Çorum Kalesi ziyaretinin ardından Veli Paşa Hanı’nda incelemelerde bulundu. Tarihi Ayakkabıcılar Arastası’nı da ziyaret eden Demircan, burada vatandaşlarla sohbet ederek, esnafa hayırlı kazançlar diledi.

Çorum’da turizm projelerine hayran kalan Demircan, turizm projelerinin hayata geçmesi ile Çorum’un çehresinin değişeceğini ifade etti.

Çorum’a yakışacak projeler olduğunu aktaran Demircan, Çorum’un turizm potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, turizm projeleri ile Çorum’un turizmde hak ettiği yere geleceğini söyledi.