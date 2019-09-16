Türk arıcılardan gururlandıran başarı

RECEP MEBET

Türk arıcılar, 8-12 Eylül tarihleri arasında Kanada’nın Montreal kentinde yapılan 46. Apimondia Dünya Arıcılık Kongresi’ne damga vurdu.Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) Yönetim Kurulu Üyesi hemşehrimiz Yücel Saygı, Çorum’un da içinde bulunduğu bölgede üretilen bal çeşitlerinin dünya çapında ilgi gördüğünü söyledi.





TÜRK ARICILARA ÖDÜL YAĞDI

Türk arıcıların 2 altın, 2 bronz madalya kazandığı kongrede Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat, Kırıkkale ve Ankara gibi illeri içine alan bölgeyi temsil ettiğini anlatan Yücel Saygı, “Birliğimiz sorumluluğunda olan Amasya bölgesinde yetişen petekli bal jüriden altın madalya alırken krem bal çeşidi ise bronz madalyaya layık görüldü” dedi.

Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Saygı, TAB’daki görevinin yanı sıra Apimondia Türkiye delegesi olarak görev aldığını dile getirdi.



DÜNYANIN EN İYİ BALI TÜRKİYE’DEN

Çorum’dan Benka Arıcılık’ın da tanıtım standı açtığı dev organizasyonda, Toroslar’ın organik arı ürünlerinden Eğriçayır balı ise altın madalya ve ‘Dünyanın En İyi Balı’ kupasını Türkiye’ye kazandırarak büyük bir başarı elde etti.

Organizasyonda Türkiye’yi temsil eden arı yetiştiricileri, aldıkları ödülleri Türk arıcılara ithaf ettiler.